FC Homburg: Die beiden Co-Trainer fühlen sich pudelwohl : Stamatopoulos und Sökler verlängern beim FC Homburg

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat die auslaufenden Verträge mit den Co-Trainern Joti Stamatopoulos und Sven Sökler bis Juni 2022 verlängert.

Stamatopoulos, der in dieser Saison für sechs Spiele den entlassenen Matthias Mink als Trainer vertrat, war im Sommer 2018 als Nachfolger von André Kilian zum FCH gekommen und seitdem als Co-Trainer an der Seite von Jürgen Luginger und zuletzt Matthias Mink tätig. „Ich werde weiterhin jeden einzelnen Moment genießen. Im Profi-Fußball ist es nicht selbstverständlich, so lange für so einen Traditionsclub arbeiten zu können“, sagte der Deutsch-Grieche.