Rettungshunde üben : Sucheinsatz im Rathaus

Rettungshündin Wilma hat im Zweibrücker Rathaus die Witterung aufgenommen. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Am Samstag hat die Rettungshundestaffel im Verwaltungsgebäude geübt. Mit einem prominenten Suchobjekt.

Von Nadine Lang

Schwanzwedelnd und mit einem lauten Bellen kündigte Hündin Wilma ihren Fund an: eine zunächst regungslose Person zwischen Akten und Ordnern liegend, im Archiv unter dem Dach des Zweibrücker Rathauses. Vom Parkplatz aus hatte sich die Hündin in rasantem Tempo durch das Gebäude bewegt, war durch Gänge, durch Räume, durch Treppenhäuser über mehrere Etagen gelaufen und hatte die Person in Not am Ende erschnüffelt.

Bei der gefundenen Person handelt es sich um keinen Geringeren als den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Was hatte der am Samstag auf dem Dachboden zu suchen? Wollte er ungestört ein wenig Büroschlaf nachholen? Oder war er gar beim Studium alter Ratsakten schlicht eingenickt und nicht pünktlich daheim zum Mittagessen eingetroffen?

Wilma hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza im Archiv zwischen Kisten und Akten erschnüffelt. Foto: Nadine Lang

Wart er natürlich nicht. Marold Wosnitza hatte sich sowohl für Hündin Wilma als auch für Hund Horst freiwillig als zu suchende Person zur Verfügung gestellt hat.

Ausgerechnet das Rathaus, in dem Hunde normalerweise überhaupt nicht erlaubt sind, war am Samstag nämlich Schauplatz einer eindrucksvollen Übung der Facheinheit Rettungshunde Ortungstechnik der Feuerwehr, „RHOT VI“. „Wir können Corona geschuldet derzeit nicht alle Gelände anfahren wie sonst“, erklärte Manuel Lang von der Rettungshundestaffel. Für die Rettungshunde für Trümmer und Flächen sei es aber wichtig, regelmäßig den Ernstfall zu üben. Gerade die älteren Hunde laufen bei bekanntem Übungsgelände irgendwann routinemäßig die Versteckmöglichkeiten ab. „Wir versuchen darum so gut es geht Abwechslung für unsere Hunde zu schaffen“, erklärt Manuel Lang weiter.

Da kam die Staffel auf die Idee, im Rathaus anzufragen, da es von der Struktur mit Treppenhäusern, Dachgeschoss, Keller und verwinkelten Gängen durchaus Ähnlichkeiten etwa mit einem Krankenhaus oder anderen größeren Gebäuden hat, die im Notfall von den Hunden nach vermissten Personen durchschnüffelt werden müssen.

Anhand einer Geruchsprobe der vermissten Person machte sich die vierjährige Hündin gemeinsam mit ihrer Führerin Sabrina auf den Weg durchs Rathaus. Während Wilma mit der Nase voran sprintete, war Sabrina mit den Augen und den Händen dabei, prüfte ob sich Türen öffnen ließen, um Wilma alle Möglichkeiten zum Suchen zu geben.

Was Wilma sichtlich große Freude machte, ist für das eingespielte Team jedoch gleichermaßen anspruchsvoll und das Ergebnis einer langen und anstrengenden Ausbildung. Und dabei geht es im Ernstfall gar nicht um Spaß. „Diese Hunde sind bereit, ihr eigenes Leben zu geben, um andere zu retten“, erklärte darum Staffelführer Rainer Wittmer. Schließlich werden diese Hunde unter anderem für Trümmereinsätze ausgebildet, also beispielsweise nach Explosionen, Einstürzen oder Erdbeben. Für diese und andere Fälle trainiert die Einheit zweimal in der Woche sowohl auf dem eigenen Übungsgelände als auch an vielen anderen Orten.