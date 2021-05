Trotz Corona-Krise bald volles Programm in Rheinland-Pfalz : In Zweibrücken: Dreyer eröffnet Kultursommer

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz 2021 wird am ersten Juni-Wochenende mit Jazz-Musik und Kabarett im „Zweibrücker Musentempel“ eröffnet, der Festhalle. Foto: Lutz Fröhlich

Mainz Trotz Corona-Krise soll es dieses Jahr im „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ 200 Veranstaltungen geben – und das bereits ab 6. Juni.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit rund 200 geförderten Veranstaltungen und Projekten soll der rheinland-pfälzische Kultursommer 2021 nahezu wieder das Niveau der Jahre vor Beginn der Coronavirus-Krise erreichen. Das Kulturleben im Land könne langsam wieder „zum Leben erweckt werden“, kündigte die neu ernannte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Freitag in Mainz an.

Anders als sonst finden mehr Veranstaltungen unter freiem Himmel statt, mit festen Sitzplätzen und Abstand, manche auch als Hybrid-Veranstaltung (das heißt mit Online-Übertragung). „Mit vorsichtigen Öffnungsschritten und guten Konzepten können wir in den Kultursommer starten“, sagte Binz.

Die bereits für das Frühjahr 2020 geplante offizielle Eröffnung des Mottojahres „Kompass Europa: Nordlichter“ soll am ersten Juni-Wochenende in Zweibrücken stattfinden, dazu kommen am 6. Juni Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Ministerin Binz. In der Festhalle sind zwei hybride Veranstaltungen, geplant,die mit kleinem Publikum und als Video-Stream stattfinden sollen. Auf der Bühne stehen dabei das dänische Trommelensemble Body Rhythm Factory, die Jazzsängerin Kadri Voorand mit ihrem Bassisten Mihkel Mälgand aus Estland sowie der deutsche Kabarettist Bernd Gieseking mit Ausschnitten aus seinem Finnland-Programm. (Zum Ticket-Verkaufsstart gibt es noch keine Informationen).

Die geplante „Polarlicht“-Installation in Zweibrücken müsse dagegen aufgrund der weiter bestehenden Infektionsgefahr entfallen, kündigte der langjährige Kultursommer-Geschäftsführer und neue Kulturstaatsstaatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) an. Auch das sonst zum Kultursommer-Start übliche Bürgerfest wurde in Zweibrücken auf Ende August verschoben (und gleichzeitig das Euroclassic-Festival starten).