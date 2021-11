Benefizspiel für Fritz Schäfer : Wenn es um die gute Sache geht, darf das Risiko nicht mitspielen

Zweibrücken Das für den 15. Dezember geplante Handball-Benefizspiel zugunsten des langjährigen Merkur-Mitarbeiters Fritz Schäfer wird verschoben.

„Wir haben viele Überlegungen angestellt, wie wir es schaffen können, es doch an dem geplanten Termin im Dezember durchzuziehen. Wir hätten unglaublich viele Unterstützer gehabt“, erklärt Grieser. So hatte er etwa auch mit dem Online-Sportsender Sportdeutschland.TV geredet, „die das Spiel für uns kostenlos gestreamt hätten.“ Zunächst hatte Grieser gehofft, dass vielleicht doch 500, 600 Zuschauer in die Halle kommen könnten und weitere so die Chance gehabt hätten, die Partie für den Spendenbetrag von zehn Euro vor dem Bildschirm zu verfolgen. „Aber im Endeffekt haben wir, nicht nur ich, sondern vor allem auch Fritz selbst, irgendwann gesagt, dass wir auf keinen Fall ein Risiko eingehen wollen. Wir wollen nicht verantworten, dass die Menschen zu Fritz‘ Spiel kommen und sich auch nur einer mit Corona infiziert“, sagt Grieser. Er ergänzt: „Es wäre das total falsche Zeichen.“ Zu einem Zeitpunkt, an dem überall über Einschränkungen und Absagen diskutiert wird, ein Benefizspiel zu veranstalten. „Die Verlegung ist absolut auch in meinem Sinne“, sagt Schäfer und fügt an: „Die Leute, die zu dem Spiel kommen, sollen an dem Abend Spaß und Freude haben.“ Bei der derzeitigen Entwicklung der Corona-Pandemie sei das einfach nicht gegeben.