Fußball-Regionalliga : FC Homburg unterliegt Offenbach unverdient

Homburgs Stürmer Patrick Dulleck (links) vergab am Sonntag mehrere gute Möglichkeiten. Besser machte es Dullecks Gegner in diesem Kopfballduell. Der Offenbacher Tunay Deniz erzielte mit einem Schuss von der Mittellinie über den verdutzen FCH-Torwart Niklas Knichel hinweg das Tor des Tages. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Homburg Beim Fußball-Regionalligisten Homburg muss der dritte Torwart einspringen – und der patzt beim Tor des Tages entscheidend.

„Wir waren heute die klar bessere Mannschaft“, sagte Timo Wenzel, der Trainer von Fußball-Regionalligist FC Homburg, nach dem Topspiel am Sonntag im Waldstadion. Während er das tat, feierten nebenan die Gäste von Kickers Offenbach mit ihren mitgereisten Fans den glücklichen 1:0 (1:0)-Erfolg ihres Teams, durch den sich die Hessen am 20. Spieltag der Regionalliga die Tabellenführung eroberten. „Es hat nur eine Mannschaft gespielt – und das waren wir. Das war das beste Spiel, das wir diese Saison gespielt haben“, befand Homburgs Abwehrchef Daniel Di Gregorio – allein der Ertrag fiel vor 1344 Zuschauern im Heimspiel letztlich zu gering aus.

Die erste schlechte Nachricht gab es für die Grün-Weißen bereits vor dem Anpfiff. Neben dem gesperrten Torwart Krystian Wozniak, der beim 2:1 im Saarderby gegen die SV Elversberg Rot gesehen hatte, musste auch die ehemalige Nummer eins David Salfeld krankheitsbedingt passen. Ebenso war Co-Trainer Joti Stamatopoulos wegen Grippe-Symptomen nicht im Stadion. Trainer Wenzel musste somit den jungen Saarlandliga-Torwart Niklas Knichel ins Tor beordern – und der 20-Jährige rückte bereits kurz nach Spielbeginn direkt in den Fokus. Einen langen Freistoß von Offenbachs Tunay Deniz unterschätzte Knichel und musste nach nicht mal zwei Minuten das erste Mal hinter sich greifen – am Ende sollte dieser bittere Auftakt bereits die entscheidende Aktion im Spiel gewesen sein. „Das macht der Spieler von Offenbach gut, aber danach kam von ihnen gar nix mehr. Wir dagegen hatten immer wieder sehr gute Szenen – nur leider stehen wir jetzt mit leeren Händen“, ärgerte sich Di Gregorio.

„Mit so einem Schuss aus der Distanz habe ich einfach nicht gerechnet“, sagte der geknickte Knichel nach der Partie. Seine Mitspieler hätten dessen Missgeschick allerdings rasch reparieren können. Doch Stürmer Patrick Dulleck köpfte am Offenbacher Tor vorbei (8. Minute). Und ein Schuss von Markus Mendler wurde vom Offenbacher Maik Vetter gerade noch zur Ecke geblockt (9.). Offenbachs einzige Torchance in der ersten Halbzeit klärte Knichel, als er einen Kopfball von Dejan Bozic über die Latte lenkte (16.). Ansonsten dominierte weiter Homburg. Doch Dulleck setzte einen Schuss aus 14 Metern zu hoch an (20.). Mart Ristl, Mendler und Marco Hingerl hatten kurz vor der Pause weitere Gelegenheiten.