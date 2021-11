Corona in der Südwestpfalz : Mehrzahl der Corona-Fälle weiter im Osten der Südwestpfalz

Südwestpfalz In Zweibrücken und Zweibrücken-Land wurden nur 22 von 103 Neuinfektionen registriert

Zwischen Montag und Dienstag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 103 weitere positive Corona-Tests registriert. 11 dieser Fälle wurden aus Zweibrücken gemeldet, 5 aus Rieschweiler-Mühlbach, 4 in Kleinsteinhausen, 2 in Dellfeld sowie jeweils einer in Reifenberg, Wallhalben, Althornbach, Bechhofen, Kleinbundenbach, Rosenkopf und Walshausen.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Im Haus Moosalb wurde ein Bewohner positiv getestet. Ebenso in der Kindertagesstätte Arche Kunterbunt ein Kind. Weitere Schulkinder an den Grundschulen Clausen, Dahn, Münchweiler, der Sechsmorgen Grundschule in Zweibrücken, Realschule plus Dahn, Landgraf Ludwig Realschule plus in Pirmasens, der IGS Thaleischweiler und IGS Waldfischbach sowie der BBS Zweibrücken wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Mit weiteren Fällen in Schulklassen der Grundschule Merzalben und der Landgraf Ludwig Realschule plus in Pirmasens liegen dort relevante Ausbruchsgeschehen vor. Damit kommt für die jeweilige Klasse Quarantäne zum Tragen. Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich.