Fußball-Landesliga : Das Endspiel steigt in Bundenthal

So wie hier nach dem 4:0-Sieg im Derby gegen den TSC wollen die Spieler der VB Zweibrücken auch am Mittwochabend in Bundenthal jubeln. Ein Punkt reicht den VB zur Aufstiegsrunde. Foto: Wittenmeier Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Fußballer der VB Zweibrücken wollen ihre furiose Aufholjagd in der Landesliga krönen. Im letzten Spiel der Hauptrunde reicht ein Punkt zum Klassenerhalt.

Mit einer kaum für möglich gehaltenen Serie haben sich die VB Zweibrücken in nicht einmal zwei Monaten vom vorletzten auf den vierten Platz der Landesliga hochgearbeitet. Am Mittwoch­abend kommt es nun im letzten Spiel der regulären Runde zum Duell mit dem Fünften – den Sportfreunden Bundenthal. Dank des VBZ-Sieges im Derby gegen den TSC am Samstag und der Bundenthaler Niederlage in Eppenbrunn am Sonntag haben die Zweibrücker dabei sogar die besseren Karten. Sie liegen zwei Punkte vor dem Kontrahenten. Folglich reicht am Mittwoch ein Remis zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde, die gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt ist.