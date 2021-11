Pestalozzi und Sechsmorgen : Neun neue Fälle in Zweibrücken: Zwei Schulen betroffen

An zwei Schulen in Zweibrücken gibt es positive Corona-Fälle: an der Pestalozzi-Grundschule sowie an der Grundschule Sechsmorgen. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Christoph Soeder

Zweibrücken/Pirmasens Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts in Pirmasens haben sich am Montag 54 weitere Corona-Fälle bestätigt – davon neun in Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz (Lua) meldete für Zweibrücken eine Inzidenz von 306,5, für den Landkreis von 355,9 sowie für Pirmasens von 343,4.

Ein Mann im Alter zwischen 70 und 75 Jahren aus Pirmasens sei an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, er sei ungeimpft gewesen, teilte das Gesundheitsamt mit; Landrätin Susanne Ganster kondolierte.

Je ein Schulkind der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken sowie der Grundschule Vinningen wurden positiv getestet. An der Grundschule Sechsmorgen Grundschulen in Zweibrücken habe es ebenfalls einen positiven Fall gegeben. „Damit kommt für die jeweilige Klasse Quarantäne zum Tragen“, so das Gesundheitsamt. „Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich.“

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1185 bestätigte positive Fälle aktiv, 14 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben Zweibrücken 213 (plus drei), in Pirmasens 232 (plus 1), Zweibrücken 213 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land 136 (plus zwölf) und Thaleischweiler-Wallhalben 120 (minus sechs).

Insgesamt wurden bis heute 7493 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 170 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die 7493 bestätigten Fälle verteilen sich unter anderem auf Zweibrücken (1374/neun neu) sowie die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (623/13) und Thaleischweiler-Wallhalben (734/1).