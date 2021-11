3. Fußball-Liga : „Marlon ist jetzt selbst todtraurig“

Kaiserslauterns Kenny Prince Redondo (links) tröstet Unglücksrabe Marlon Ritter. Der hatte beim torlosen Remis in Dortmund in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Roten Teufel auf dem Fuß, scheiterte aber kläglich. Foto: imago images/Kirchner-Media/Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.de

Dortmund/Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den nächsten Dreier verpasst. Bei Borussia Dortmund II dominieren die Roten Teufel den zweiten Durchgang – lassen aber drei Riesengelegenheiten fahrlässig liegen. Die größte vergibt Marlon Ritter in der Nachspielzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

(mire/dpa) Die gute Nachricht: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kassierte im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II am Samstag bereits zum zehnten Mal in dieser Saison keinen Treffer. Mit nur elf Gegentoren nach 17 Spielen stellen die Roten Teufel weiter die beste Defensive der 3. Fußball-Liga. Die schlechte Nachricht: Dass die Pfälzer erneut keinen Treffer hinnehmen mussten – und das obwohl beim BVB Sturmjuwel Youssoufa Moukoko auf dem Rasen stand – reichte im Stadion Rote Erde nur für einen Punkt.

Daran, dass der FCK diesmal ebenfalls torlos blieb, war er allerdings selbst Schuld. Denn Chancen gab es zu genüge. Die größte davon in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Da nämlich hätte Marlon Ritter den Siegtreffer für die Lauterer erzielen müssen, als er nach einem kapitalen Dortmunder Abwehrfehler das leere Tor vor sich hatte. Ritter hatte BVB-Torwart Stefan Drljaca schon ausgespielt, hätte von der Strafraumgrenze nur noch einschieben müssen. Doch dann wollte der 27-Jährige den Ball auch noch an Verteidiger Lennard Maloney vorbeilegen. Der roch den Braten aber und klärte in höchster Not.

„Marlon ist jetzt selbst todtraurig über seine vergebene Chance, aber so etwas passiert“, sagte Lauterns Trainer Marco Antwerpen. „Das wäre für die Fans überragend gewesen, dann hätten wir hier sicher eine Riesenstimmung gehabt.“ Der 50-Jährige ergänzte: „Der Ärger über das Unentschieden überwiegt schon. Wir haben hinten sehr sicher gestanden und Chancen für den Gegner nur über Standards zugelassen. Am Ende haben wir es verpasst, den Punch zu setzen. Ich denke, dass ein Punkt zu wenig ist.“

Den verpassten Dreier ausschließlich Ritter anzulasten, wäre aber zu einfach. Alleine nach dem Seitenwechsel hatte der FCK noch zwei weitere „Hundertprozentige“. In der 59. Minute legte Daniel Hanslik den Ball für Philipp Hercher ab. Der scheiterte mit seinem Schuss an Drljaca. Das Leder fiel aber sechs Meter vor dem Tor genau vor die Füße von Hanslik. Doch der Offensivspieler ließ sich zu viel Zeit, wollte sich den Ball noch einmal vorlegen. Von hinten rauschte Dortmunds Antonios Papadopoulos heran und bereinigte die Situation per Grätsche. In der 71. Minute hatten die zahlreichen FCK-Fans unter den 3128 Zuschauern erneut den Torschrei auf den Lippen. Hanslik servierte von der linken Seite an den zweiten Pfosten. Dort stand Hercher blank. Weil der Ball aber noch leicht abgefälscht worden war, traf der Lauterer das Spielgerät nicht richtig. Schon vor der Pause hätten die Roten Teufel in Führung gehen können. Mike Wunderlich traf in der 35. Minute aus 20 Metern die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball zurück ins Feld.

Davor hatten die Dortmunder auf dem tiefen Rasen allerdings mehr vom Spiel gehabt. Beim Schuss von Immanuel Pherai (20.Minute) war FCK-Torwart Avdo Spahic, der erneut den erkrankten Matheo Raab vertrat, auf dem Posten. In der 90. Minute musste Spahic dann erneut eingreifen. Nach einem Angriff der Dortmunder über den rechten Flügel fand die Flanke im Zentrum den Kopf von Ted Tattermusch – Spahic lenkte das Leder über die Latte. Kurz darauf vergab Ritter die Riesenchance in letzter Minute doch noch die drei Punkte zu entführen, als er statt auf das leere Tor zu schießen in den unnötigen Zweikampf ging. Vorwürfe wollte ihm niemand machen. Im Gegenteil: Der Lauterer wurde nach dem Schlusspfiff von seinen Mitspielern getröstet.

Trotzdem: „Das Ergebnis ist sehr bitter. Wir sind auf dem tiefen Platz nicht so gut reingekommen, das war ein Abnutzungskampf. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft“, haderte Mike Wunderlich.