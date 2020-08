Hiroshima-Gedenktag : Protest gegen Atomwaffen in Büchel

Büchel Zum 75. Jahrestag des Atombombenawurfs über Hiroshima demonstrierten Aktivisten mit einem Heißluftballon in der Eifel, wo Atomsprengköpfe des US-Militärs lagern. Sie fordern, dass die Waffen abgezogen werden.

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben vor dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel einen Heißluftballon aufgestellt und gegen die Stationierung von US-Atomwaffen protestiert. „Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass mit den US-Soldaten auch die amerikanischen Atombomben aus Büchel abgezogen werden“, erklärte am Mittwoch Greenpeace-Sprecher Christoph von Lieven. Auf dem Bundeswehr-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Büchel sollen die einzigen Atomwaffen in Deutschland lagern. Offiziell wird dies weder von deutscher noch von US-Seite bestätigt. Für ihren Einsatz nach dem Konzept der „nuklearen Teilhabe“ hält die Bundeswehr Tornado-Kampfjets bereit.

Greenpeace stellte am Mittwoch eine Studie vor, wonach bei einem Atomangriff auf deutsche Großstädte Hunderttausende Menschen sofort ums Leben kommen würden. Die Studie der Physikerin Oda Becker simulierte auch die möglichen Folgen einer Explosion auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel, wo Atomwaffen mit einer Sprengkraft von jeweils rund 170 Kilotonnen lagern sollen. Für diesen hypothetischen Fall kam die Software auf insgesamt 130 000 unmittelbare Todesfälle, davon 107 000 durch die Fallout-Strahlung.

Zum Hiroshima-Gedenktag am Donnerstag wollen sich Aktivisten der Kampagne „Büchel atomwaffenfrei“ in einer Mahnwache vor dem Haupttor des Luftwaffenstützpunkts in der Eifel versammeln. „Um Viertel nach acht wird zu Beginn der Mahnwache eine Glocke geschlagen“, sagte Kampagnensprecherin Marion Küpker. „Zu diesem Zeitpunkt wurde in Hiroshima die Bombe abgeworfen.“ Für den 9. August, den Jahrestag des zweiten Atombombenabwurfs der USA auf Nagasaki, ist ein 24-stündiges Dauergebet geplant.