Ehemalige „The Voice of Germany“ bei Openair der Zweibrücker ACH-Eventhalle : Andreas Kümmert – mit Stimmgewalt und Ratiopharm

Zweibrücken Egal ob es sich um eigene Songs oder um Cover handelt – da sitzt jeder Ton und gerade dem Fremdmaterial vermag Kümmert ohne große sichtbare Anstrengung seine eigene Note zu verpassen.

„Normalerweise sind wir zehn Leute auf der Bühne – drei Backgroundsängerinnen und ich.“ So lautet eine der ersten Ansagen von Andreas Kümmert bei seinem Auftritt in der ACH-Eventhalle – und man merkt direkt, dass der frühere „Voice of Germany“-Gewinner sich selbst nicht zu ernst nimmt. Vom eher eigenbrötlerischen Künstler, der bei der Castingshow im Jahr 2013 das Publikum nur mit seiner Stimme überzeugte, ist am Samstagabend kaum etwas zu spüren. Kümmert hat Spaß an dem, was er tut und steckt das Publikum von der ersten Minute mit guter Laune an.