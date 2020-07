Rund 100 Teilnehmer : Friedlicher Protest gegen Atomwaffen

Büchel Am Nato-Flugplatz Büchel demonstrierten Kriegsgegner gegen US-Atombomben. Ramstein-Aktionen nur im Netz.

Die Demonstranten vor dem Nato-Flugplatz Büchel im Kreis Cochem-Zell sind mit ihren diesjährigen „Aktionstagen“ gegen Atomwaffen zufrieden. „Hier ist für viele Leute dieses abstrakte Thema greifbar geworden, wir haben viele gute inhaltliche Workshops gehabt“, sagte Anne Balzer von der Internationalen Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican). Rund 100 Teilnehmer aus Deutschland und den Niederlanden hätten sich an dem fünftägigen Protest beteiligt, der am gestrigen Dienstag enden sollte. Auf dem Luftwaffenstützpunkt liegen nach unbestätigten Informationen rund 20 US-Atombomben, die im Kriegsfall von Bundeswehr-Bombern transportiert und abgeworfen werden dürften. Zu dem Protest mit Mahnwachen, Workshops und Vorträgen gehörte auch eine Wanderung um das Militärgelände herum. Am Dienstag wollten die Aktivisten bei Büchel einen Jahrestag mit einer überdimensionalen, selbst gebastelten Torte feiern: Genau drei Jahre zuvor, am 7. Juli 2017, hatten 122 Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag angenommen.