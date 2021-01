Corona und die Brillen : Total beschlagen

Manche Gruppen in der Gesellschaft wollen sichtbarer werden. Andere wären hingegen schon froh, wenn sie derzeit besser sehen könnten – zum Beispiel die Brillenträger.

Denn wer von ihnen in der gegenwärtig erlebten Kälte eine schlecht sitzende Maske trägt, erkennt oft nur noch so viel, als ginge er im Winter in ein beheiztes Restaurant. Nur klappt das jetzt auch ganz hervorragend ohne Restaurant.