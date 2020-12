Glosse : Ein Geschenk für Sie!

Der Weihnachtsmann ist zwar beliebt, aber nicht mit der Zeit gegangen. Dafür spricht schon seine nicht optimierte Figur und der für eine Maske nicht gut geeignete Rauschebart. Es muss also etwas geschehen.

Eine Umdeutung als „Geschenke-Superspreader“ wäre zwar geschmacklos und ehrenrührig. Aber ein wenig Annäherung an die trendigen Paketboten dürfte natürlich schon sein. Daher sollte der moderne Weihnachtsmann auf keinen Fall fragen: „Warst du auch brav?“ So ein informelles Auskunftsersuchen verstößt heute gegen den Datenschutz. Sondern am besten nur an der Haustür klingeln und unter Wahrung der Abstandsregeln rufen: „Ein Geschenk für Sie!“ Dann schnell weiterfahren mit dem großen Schlitten, der im angloamerikanischen Raum mit umweltfreundlicher R-Mobilität läuft, also mit Rentieren.