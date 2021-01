Zählaktion Stunde der Wintervögel : Genervte Vögel

Manche wundern sich, dass Vögel in den vergangenen Tagen trotz teilweise eisiger Kälte das Vogelhäuschen mieden. Aber der schlaue Piepmatz wusste: Es war schon wieder die Stunde der Wintervögel.

Diese Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) kann nämlich das harmonische Picken der Körner wirklich stören. Stiert doch der Mensch den Vogel dabei so seltsam an. Ruft manchmal sogar: „Da ist noch einer!“ Das ist indiskret und gerade Vögeln in mentaler Vorbereitung auf die Frühlingsbalz auch peinlich.