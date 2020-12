Glosse : Mensch im Winterschlaf

Manchmal schaut der Mensch sich um und stellt fest: Niemand mehr da. So findet er in manchen Bundesländern keine feste Luchs­population mehr vor. Aber das gilt erst recht umgekehrt.

Mancher Luchs entdeckt nämlich, auch wenn er aufpasst wie ein solcher, keine feste Menschenpopulation mehr. So sind die in Herden umherziehenden Wald-Wanderer des Sommers kaum noch zu sehen. Und der Homo sapiens findet seit November offenbar nicht mehr den Weg zu seinen vormals oft überfüllten Tränken, die er Kneipen nennt – bald, wie Spatzen von den Dächern pfeifen, auch nicht mehr in seine natürlichen Shopping-Habitate.