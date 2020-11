Unterstützung für Restaurants : Diese Restaurants kochen auch im Lockdown

Regionalverband Im gesamten Regionalverband bieten Gastwirte Essen zum Mitnehmen an oder liefern auch nach Hause. Ein aktualisierter Überblick.

Kunstwerk Saarbrücken/Bistro Malzeit , Scheidter Straße 1, 66123 Saarbrücken, unter Telefon (06 81) 9 38 01 98 oder per E-Mail an: Info@kwsb.de

Hotel-Restaurant Bruchwiese , Preußenstraße 68, 66111 Saarbrücken, Tel. (06 81) 30 39 55 19, E-Mail: info@hotelbruchwiese.de. Geöffnet: 11.30 bis 14.30 Uhr. Fünf wöchentlich wechselnde Mittagsgerichte und kleine Auswahl an saisonalen Gerichten zum Mitnehmen. Lieferung in der Nachbarschaft möglich.

Mamanis Soulkitchen , Cecilienstrasse 15, 66111 Saarbrücken (Am Küchenfenster des Ubu le Roi), Tel. (06 81) 68 66 60 40. Vorbestellung per Mail: Nauwies@gmx.net. Küche: ein persisches Gericht pro Woche zu zehn Euro, dienstags bis freitags 12 bis 14.30 und 18 bis 21 Uhr. Nur Abholung.

Stiefel Bräu/Gasthaus Zum Stiefel, Am Stiefel 2, 66111 Saarbrücken; Abholservice vakuumverpackter Speisen zum Erwärmen im Wasserbad, Bestellung per Mail jederzeit, per Telefon Mo-Fr 10.30-13.30 Uhr. Saarländische Spezialitäten, vakuumverpackt, einfaches Erwärmen zuhause.

Tabaksmühle, Julius-Kiefer-Str. 146, 66119 Saarbrücken; warmer Mittagstisch to go, zusätzlich Abholung vakuumverpackter Speisen zum Erwärmen im Wasserbad, Bestellung per Mail jederzeit, per Telefon Mo-Fr 11 bis 13.30 Uhr.