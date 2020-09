Neue Folkmusik : Johnny Cash trifft Bonnie Prince Billy

Three Queens in the Mourning - „Hellow Sorrow, Hello Joy“ Foto: Textile Records

✮✮✮✮✮✮ Die drei Schotten überzeugen mit verschiedenen Neu-Interpretationen.

Es war definitiv zu erwarten, dass dieses Album groß wird. Schließlich sind Three Queens In Mourning & Bonnie Prince Billy für jeden Folk-Liebhaber schon auf dem Papier eine extrem vielversprechende Zusammenkunft. Drei schottische Genre-Ikonen plus Lieblings-Songschmied – was sollte da schon schief gehen? „Lost Blues“ betört Streicher, veredelt, mit Besen-Schlagzeug und riesengroßer Hingabe. Der Hörer spürt, dass Alex Neilson (von den Trembling Bells, Schlagzeug und Gesang), Alasdair Roberts (Gitarre und Gesang) und Jill O’Sullivan (von Jill Lorean, Geige und Gesang) leidenschaftliche Fans des Mannes aus Kentucky sind. So interpretieren sie jedes Lied des Verehrten mit infizierender Wucht und Ehrfurcht gleichermaßen. „Madelaine Mary“ geriet zu treibendem Folk-Rock, der an die britische Band Fairport Convention gemahnt, „No More Workhouse Blues“ wiederum atmet den Schwermut des Originals. Kein Wunder, denn hier dominiert ausnahmsweise einmal der stimmliche Beitrag des Songschreibers. „No Such As What I Want“ ist mit seiner Geigen-Magie beinahe schon schmerzhaft intensiv. Anschließend kommt das bekannteste – weil von Johnny Cash gecoverte – „I See A Darkness“ zum Zuge. Vergleiche zum Original oder zur Cash-Variante sind müßig, dieser Klassiker steht als überragendes Statement für sich. Hier erlebt er ein erstaunliches Streicher-Upgrade und die Dynamik von vier sehr charismatischen, sehr unterschiedlichen Stimmen – gänsehauttreibend.