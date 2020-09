Neues von Paul Armfield : Zart pulsierende und warmherzig getextete Lieder

✮✮✮✮ Auf dem neuen Album des britischen Musikers Paul Armfield flackert Saiten-Magie auf.

Unvergesslich, wie Paul Armfield im Sommer 2015 auf einem Gänsewiesen-Festival in der Nähe von Bielefeld den Nachmittag damit verbrachte, in einem schattigen Plätzchen Schlaf nachzuholen. Auf der kuscheligen Holzbühne spielten derweil einige wunderbare Leisetreter-Singer/Songwriter ganz nach dem sympathischen Festival-Motto „Slowing Down Time“. Es war ein Tag, der komplett aus der Zeit fiel. Und erst recht galt das für Armfield’s Auftritt nach Einbruch der Dunkelheit. Kurz zuvor hatte der zurückgezogen auf der Isle Of Wight lebende Brite ein Album eingespielt („Found“), auf dem uralte Flohmarkt-Postkarten Songs gewidmet bekamen. Anrührend ist gar kein Wort sowohl für das Album als auch für die spartanische Performance inmitten (tatsächlich!) herumlaufender Gänse.