Konzert am Stausee Cro begeistert seine Fans in Losheim – doch etwas fehlt seinem Auftritt

Die Phantasie spielt ja eine große Rolle bei der Anbetung von Popstars. Wie mag er wohl in Wirklichkeit sein, mögen sich junge Frauen bei Justin Bieber oder Max Giesinger fragen. Der Rapper und Sänger Cro legt da noch eine Schippe drauf: Da dürfen sich seine meist weiblichen Fans auch noch überlegen, wie wohl sein Gesicht in Gänze aussehen mag. Denn seit Beginn seiner Karriere vor etwa zwölf Jahren trägt der 33-Jährige eine Maske, die ihm gerade noch so den Gebrauch eines Mikrofons erlaubt. Lange Jahre benutzte er dazu einen Gesichtsschutz in Panda-Form. In Losheim in Merzig-Wadern, wo Cro jetzt vor 12 000 Leuten im Strandbad auftrat, trug er eine eher futuristisch wirkende Plastikmaske mit Sehschlitz.