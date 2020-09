Tribute-Album : Hommage an den verstorbenen Sänger Marc Bolan

„AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan And T. Rex“ Foto: BMG/Warner

✮✮✮✮✮ Zahlreiche Musiker zollen dem T-Rex-Frontmann mit dem Album Tribut.

Zu Ehren von Bolan und T. Rex erscheint dieser Tage der Tribute-Sampler „AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan And T. Rex“ (BMG/Warner). Die Riege an Bolan-Fans, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, ist lang und beeindruckend. Auf zwei CDs huldigen Nick Cave, Joan Jett, Lucinda Williams, Peaches, Beth Orton, U2 mit Elton John, Father John Misty, Perry Farrell (Jane’s Addiction), Marc Almond, Sean Lennon mit Charlotte Kemp Muhl und auch Nena dem begnadeten Bolan. Von den 26 Songs ist einer schöner als der andere neu und teilweise auf sehr eigene Art interpretiert worden. Father John Mistys „Main Man“ klingt eins-zu-eins wie das restliche Material des einstigen Fleet Foxes-Schlagzeugers. Derweil nähert sich Farrell in „Rock On“ sehr nah an das Original aus dem Jahr 1972 an. Sie alle aber halten Bolans Schaffen in Ehren.