Neue Musik von S.G Goodman : Herzergreifender Country-Folk

S.G. Goodman liefert mit ihrem Album viele emotionale Facetten ab.

Dass Country-Folk eines der vielfältigsten, immer wieder erstaunlichsten und auch beglückendsten Musik-Genres dieses Planeten ist, lässt sich mühelos auch den Musik-Seiten unserer Zeitung entnehmen… Zudem ist es eines, welches die Damen und Herren der Zunft ziemlich gleichberechtigt bespielen. Shania Goodman aus Kentucky, die sich S.G Goodman nennt, eröffnet ihr bemerkenswertes Debüt-Album mit dem flehentlichen „Space & Time“. „I never wanna leave this world without saying ‚I Love You‘“ singt sie Mantra haft. Eingebettet wird diese existentielle Botschaft in einen sehr ausgeruhten Country-Flow aus twangenden Gitarren, luftigem Schlagwerk, einem kleinen, feinen, himmelwärts strebenden Gitarren-Solo und einer Stimme, die vor Sehnsucht vibriert, in den Höhen aber glasklar wird. Das ist Herz ergreifend.