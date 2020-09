Neue Metall-Musik : Urgesteine der Metal-Szene mit neuer Musik

Six feet under - „Nightmares Of The Decomposed“ Foto: Metal Blade/Sony Music

✮✮✮✮✮ Napalm Death und Six Feet Under haben ihre neuen Alben veröffentlicht.

Napalm Death haben ihr 16. Studioalbum „Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism“ (Century Media/Sony Music) mehr oder weniger zu dritt realisiert. Sänger Barney Greenway, Bassist Shane Embury und Schlagzeuger Danny Herrera haben auch ohne den Input von Gitarrist Mitch Harris ganze Arbeit geleistet und keine Gnade mit dem Hörer. Die Songs klingen unverkennbar nach den britischen Grindcore-Pionieren – siehe etwa „Zero Gravitas Chamber“. Zwischendrin nehmen sie den Fuß vom Gas und brillieren mit dem groovigen Midtempo-Stück „Invigorating Clutch“ und dem ebensolchen Ohrwurm „Amoral“.

Napalm Death - „Throes of joy in the jaws of defeatism“ Foto: Century Media/Sony Music

Der frühere Cannibal Corpse-Sänger Chris Barnes gründete 1993 Six Feet Under. „Nightmares Of The Decomposed“ (Metal Blade/Sony Music) ist das 13. Studioalbum der US-Death Metaller und das erste mit Jack Owen, der 2004 bei Cannibal Corpse aus- und nach einem Gastspiel bei Deicide anno 2017 bei Six Feet Under einstieg.