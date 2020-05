Urteil des Sozialgerichts : Akku von E-Zigarette explodiert in Hosentasche: Gericht lehnt Anerkennung als Arbeitsunfall ab

Akku von E-Zigarette explodiert in Hosentasche: Gericht lehnt Anerkennung als Arbeitsunfall ab

Düsseldorf Aufgepasst: Die Ersatz-Akkus von Handys, Kameras oder E-Zigaretten gehören nicht mit einem Schlüssel in die Hosentasche. Es besteht nämlich Kurzschluss- und Explosionsgefahr.

Pech für eine junge Frau aus Wuppertal. Auf der Arbeit war ein Ersatzakku für ihre E-Zigarette in ihrer Hosentasche explodiert. Trotzdem wurde das Ganze nicht als Arbeitsunfall anerkannt. Die entsprechende Klage der 27-Jährigen wurde vom Sozialgericht Düsseldorf abgewiesen (Az.: S 6 U 491/16).

Zu der beruflichen Tätigkeit der jungen Frau gehörte die Müllentsorgung auf dem Betriebsgelände ihres Arbeitgebers. Nach dem morgendlichen Aufschließen der Filiale steckte sie den Dienstschlüssel in die Hosentasche, in der sich auch der Ersatzakku ihrer E-Zigarette befand. Dann machte sich die 27-Jährige auf den Weg, den Müll in einem Container auf dem Firmenhof zu entsorgen. Der Kontakt zwischen dem Akku und dem metallischen Dienstschlüssel führte dabei zu einem Kurzschluss. Der Akku erhitzte sich stark, explodierte und entzündete die Hose der Klägerin. Sie wurde verletzt.