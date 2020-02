Sicherheit im Krankenhaus : Besucherin von Klinik stürzte auf dem Weg zum Aufzug über eine Sitzgruppe: Fehlte ein Warnschild?

Köln Wer eine Klinik betreibt, der ist für die Sicherheit der Wege von Besuchern und Patienten verantwortlich. Dazu gehört auch die Warnung vor gefährlichen Engstellen oder Stolperfallen. Aber es gibt Grenzen.

Der Träger eines Krankenhauses muss Besucher nur vor solchen Risiken warnen, die nicht typisch für den Klinikbetrieb sind. Das Landgericht Köln hat dies in einem konkreten Fall so formuliert, dass der Krankenhausträger nur auf solche Gefahren hinweisen muss, die für den Besucher mit der erforderlichen Aufmerksamkeit nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar sind. Das bedeute im Gegenzug, dass sich ein Besucher des Krankenhauses grundsätzlich selbst auf die typischen Gegebenheiten einer Klinik einstellen müsse (Az.: 2 O 93/19).

Die Klägerin in dem vom Rechtsportal Juris veröffentlichten Urteil war zu Besuch in einem Krankenhaus und verletzte sich auf dem Weg zum Aufzug, als sie über eine dort aufgestellte Sitzgruppe stolperte. Die Frau behauptete, sie habe das Hindernis auf dem Weg zum Aufzug nicht gesehen. Sie habe sich zunächst in einem Raum vor den Aufzügen aufgehalten und auf dem Flur etwas in einen dort aufgestellten Mülleimer geworfen. Anschließend habe sie sich umgedreht und sei auf die Aufzüge zugelaufen, wobei sie die Aufzugstüren im Blick hielt. Dabei habe sie die Sitzgruppe nicht gesehen und sei über den Verbindungsholm zweier Bankreihen gefallen. Sie ist der Ansicht, das Krankenhaus hätte diese Sitzgruppe als Gefahrenquelle besser sichern müssen. Sie verlangte Schmerzensgeld in Höhe von 1.000 Euro, Schadensersatz in Höhe von 1.200 Euro sowie Kosten für die durch den Unfall entstandenen Probleme bei der Haushaltsführung sowie eine Rente und Verdienstausfallschaden. Der Träger des Krankenhauses lehnte eine Zahlung ab. Er begründete dies unter anderem damit, dass er nicht verpflichtet gewesen sei, den Bereich vor den Aufzügen mit den entsprechenden Sitzbankgruppen zu sichern.