Arbeitsunfall oder allgemeines Lebensrisiko : Schwerer Sturz mit Armbruch bei Firmenlauf: War das ein Arbeitsunfall oder nicht?

Dortmund Gemeinsam ist Sport bei einem Firmenlauf besonders schön. Aber Achtung: Wer bei einem solchen Lauf mitmacht, der tut dies laut Sozialgericht unter Umständen auf eigenes Risiko. Ein Sturz ist dann kein Arbeitsunfall.

Das Sozialgericht Dortmund hat entschieden, dass die Teilnahme an einem großen Firmenlauf keinen Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung begründet. Ein Arbeitnehmer habe deshalb im Falle eines Unfalls bei einem für eine Vielzahl von Firmen und Einrichtungen organisierten Firmenlauf keinen Anspruch auf Entschädigungsleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Az.: S 17 U 237/18).

Begründung: Die Betroffene habe bei der unfallbringenden Tätigkeit insbesondere nicht an einem (versicherten) Betriebssport teilgenommen. Ein solcher Betriebssport müsse Ausgleichs- und nicht Wettkampfcharakter besitzen, so die Richter. Der Sport müsse diesen Ausgleichszweck durch eine Regelmäßigkeit anstreben. Dieses Merkmal treffe auf den einmal jährlich stattfindenden Firmenlauf, welcher auch durch einen Wettkampfcharakter geprägt sei, nicht zu.

Bei der Veranstaltung habe es sich – so das Sozialgericht Dortmund in der weiteren Urteilsbegründung – jedoch nicht um eine Veranstaltung des Jobcenters gehandelt. Der Firmenlauf sei von einem privaten Veranstalter für eine Vielzahl anderer Firmen und deren Beschäftigten organisiert worden. Es habe sich um eine groß angelegte Veranstaltung gehandelt, die eine Anzahl von Laufteilnehmern angezogen habe, von denen die Läuferinnen und Läufer der Einrichtung der Klägerin nicht einmal ein Prozent ausgemacht haben. Entsprechend könne dem Firmenlauf nicht der Charakter eines Events zum besseren Kennenlernen und Verstehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters beigemessen werden. Der Lauf sei also keine unfallversicherungsrechtlich geschützte Gemeinschaftsveranstaltung gewesen und der Sturz der Klägerin kein Arbeitsunfall. So weit das Sozialgericht in seinem noch nicht rechtskräftigen Urteil.