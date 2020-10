Rücktritt vom Vertrag bei Täuschung : Vater schließt Versicherung für seine Tochter und verschweigt Vorerkrankung - Das hat Folgen

Braunschweig Eine Versicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit ist eine gute Sache. Sie hilft in Zeiten der Not. Aber nur dann, wenn man beim Abschluss auch die Wahrheit über Vorerkrankungen gemacht hat. Dazu ein aktuelles Urteil.

Der Fall: Ein Vater hatte im Jahr 2011 für seine damals 15jährige Tochter eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Die Frage nach Vorerkrankungen im Versicherungsformular hatte der Vater mit „nein“ beantwortet, obwohl die Tochter damals bereits seit zwei Jahren an einer Psycho- und Verhaltenstherapie, unter anderem wegen Entwicklungs- und Essstörungen, teilnahm. Als der Vater die Versicherung im Juli 2016 in Anspruch nehmen wollte, weil seine Tochter wegen psychischer Beeinträchtigungen nicht in der Lage war, ihre Schulausbildung fortzusetzen oder eine Berufsausbildung zu beginnen, lehnte die Versicherung dies ab und trat vom Vertrag wegen Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht zurück.