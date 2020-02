Pflegebedürftigkeit im Alter : Wenn Oma im Monat 50 Euro für die Enkel spart: Träger der Sozialhilfe kann das Geld einfordern

Celle Wenn Großeltern für ihre Enkel ein Sparbuch anlegen, dann ist das Geld nicht weg. Es kann zurückgefordert werden, wenn die Senioren selbst bedürftig werden. Der Anspruch kann zudem auf den Träger der Sozialhilfe übergehen, wenn dieser Leistungen erbringen muss.

Der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle hat entschieden, dass über mehrere Jahre monatlich geleistete Zahlungen an Familienangehörige zum Kapitalaufbau keine besonders geschützten „privilegierten Schenkungen“ im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind. Diese Schenkungen dürfen deshalb zurückgefordert werden, wenn der Schenkende selbst bedürftig wird. Diesen Anspruch kann auch ein Träger der Sozialhilfe geltend machen, wenn der Schenker Sozialhilfe bezieht (Az.: 6 U 76/19).

Damit zum konkreten Fall: Hier hatte eine Großmutter für ihre beiden Enkel nach deren Geburt jeweils ein für 25 Jahre angelegtes Sparkonto eröffnet. Darauf zahlte die Frau über einen Zeitraum von elf beziehungsweise neun Jahren jeweils monatlich 50,00 Euro ein. Die Großmutter bezog eine Rente von etwa 1.250 Euro. Als sie vollstationär in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden musste, stellte sie die Zahlungen an ihre Enkel zwar ein. Trotzdem konnte sie die für die Heimunterbringung von ihr anteilig zu tragenden Kosten nicht aus eigenen Mitteln aufbringen. Deshalb kam der Sozialhilfeträger für diese Kosten auf. Im Gegenzug verlangte er von den Enkeln die Rückzahlung der Beträge, die die Großmutter in den letzten zehn Jahren auf die Sparkonten der Enkel eingezahlt hatte.