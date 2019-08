Fußball : FCS gelingt Überraschung im DFB-Pokal

Völklingen Der 1. FC Saarbrücken setzt sich in Völklingen gegen Zweitligist Jahn Regensburg durch. Das Team von Trainer Dirk Lottner steht in der zweiten Runde.

Der 1. FC Saarbrücken hat im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht. Am Sonntagmittag gewann der Fußball-Regionalligist in letzter Minute überraschend gegen Jahn Regensburg und darf damit in der zweiten Runde (29./30. Oktober) auf ein großes Los hoffen. Vor 5500 Zuschauern im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion trafen Gillian Jurcher (53. Minute), Manuel Zeitz (77.) sowie erneut Jurcher, der den viel umjubelten Sieg mit seinem zweiten Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit perfekt machte.