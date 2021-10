1. FC Saarbrücken Auswärtsspiel beim Halleschen FC : FCS nach Sieg auf direktem Aufstiegsplatz (mit Bildergalerie)

Halle Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sein Auswärtsspiel beim Halleschen FC durch ein spätes Tor des bärenstarken Adriano Grimaldi mit 3:2 (1:2) gewonnen. Der FCS ist damit auf einem der direkten Aufstiegsplätze.

FCS-Trainer Uwe Koschinat hatte nur eine Änderung in der Startformation vorgenommen. Pius Krätschmer fehlte wegen andauernden Adduktorenproblemen, dafür kehrte Dennis Erdmann in die Startformation zurück. Für ihn war es der erste Einsatz nach dem Verfahren um die Vorfälle beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg.

Das Gros der gut 400 mitgereisten FCS-Fans kam erst zehn Minuten nach Anpfiff - der Zug hatte Verspätung. Früher ein Grund, mit dem Anstoß zu warten, heute in Zeiten der Live-Übertragungen undenkbar. Die Mannschaft war ohnehin direkt wach. Minos Gouras scheiterte zunächst an Torwart Tim Schreiber, setzte den Nachschuss fast unters Tribünendach (2. Minute). Insgesamt 5634 Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche, intensive und richtig gute Drittliga-Partie. Bein Schuss von Halles Jan Shscherbakovski reagierte FCS-Schlussmann Batz glänzend (22.).

Dann zeigte Schiedsrichter Florian Heft für viele Hallenser überraschend auf den Punkt. Schreiber hatte einen Kopfball von Sebastian Jacob gerade noch von der Linie gekratzt, Jacob wollte wieder mit dem Kopf nachsetzen, Innenverteidiger Niklas Kastenhofer hatte den Fuß zu hoch, traf den Saarländer im Gesicht. Der Pfiff mehr als berechtigt. Adriano Grimaldi verwandelte zum 1:0 (24.).

Halle reagierte noch vor der Pause. Erst staubte Michael Eberwein zum 1:1 ab (43.), dann verlor Erdmann den Ball gegen Marcel Titsch-Rivero. Dessen Vorarbeit veredelte Terrence Boyd zum 2:1 (45.). Sein 33. Drittliga-Tor für Halle, Vereinsrekord. Für Erdmann dagegen war -wie für Mario Müller- die Partie mit der Halbzeit zu Ende. Es kamen Nick Galle und Lukas Böder und bildeten die neue linke Abwehrseite.

Der Ausgleich fiel aber über rechts. Tobias Jänicke schickte Dominik Ernst zur Grundlinie, dessen Ablage schob Jacob aus sechs Metern eiskalt über die Linie - das 2:2 (49.) rückte die Kräfteverhältnisse auf dem Platz auch im Ergebnis wieder gerade.