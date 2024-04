LSVS-Sportvorstand zu Olympia im Saarland „Man wird dem Olympischen Feuer so nah sein können, wie man es sonst nur in Athen selber könnte“

Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Paris laufen auf Hochtouren – nicht nur in Frankreichs Hauptstadt, sondern auch am Sportcampus in Saarbrücken, wo Athletinnen und Athleten aus aller Welt unmittelbar vor den Spielen ihr Trainingslager aufschlagen werden. Drei Monate vor der Eröffnungsfeier am 26. Juli in Paris spricht Johannes Kopkow, Vorstand Sport des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), über das Olympische Feuer im Saarland und die Pre-Camps.