Interview mit FCS-Vizepräsident „Es fehlt manchmal die Geschwindigkeit“ – welche Pläne Salvo Pitino mit dem 1. FC Saarbrücken verfolgt

Gut ein Jahr ist Salvo Pitino mittlerweile Vizepräsident des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. „Kurz vor Valentinstag muss es gewesen sein“, erzählt Pitino bei seinem Besuch in der Sportredaktion der Saarbrücker Zeitung. Der Blick ins Archiv gibt ihm recht – am 9. Februar 2023 wurde der damals 41-Jährige vom Aufsichtsrat des FCS zum Nachfolger von Vereinsikone Dieter Ferner bestellt, der sein Amt Ende Juni 2021 niedergelegt hatte. Selbstredend, dass Pitino auf der Sportcouch der SZ unter einem Bild von Ferner Platz nimmt, das den damaligen Trainer des FCS umringt von glücklichen Fans beim Aufstieg 2010 aus der Regionalliga in die 3. Liga zeigt.