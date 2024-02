Video ging viral Auto raste nach FCS-Pokalsieg in Saarbahn-Haltestelle – für den Fahrer wird es jetzt teuer

Saarbrücken · Vor zwölf Wochen wurde in Saarbrücken der Sieg des FCS gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal ausgelassen gefeiert. Dabei krachte ein Auto in die Saarbahn-Haltestelle an der Johanneskirche. Warum ist sie noch immer nicht repariert?

29.02.2024 , 15:00 Uhr

Die Glaswände an der Saarbahn-Haltestelle Johanneskirche sind noch nicht ersetzt worden, auch eine Anzeigetafel fehlt weiter. Foto: Thomas Schäfer