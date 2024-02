Leichtathletik Hammerwerfer Port und Kubera sind deutsche Meister

Von den deutschen Winterwurf-Meisterschaften der Masters am Wochenende in Baunatal haben Hammerwerfer von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal ein ganzes Medaillen-Set mitgebracht: Peter Kubera sicherte sich in der Altersklasse M 50 mit dem sechs Kilo schweren Wurfgerät mit 57,03 Metern die Goldmedaille. Sein Vorsprung betrug 8,56 Meter. Gabriele Matheis gewann in der W 65 mit 29,14 Metern Silber. Sonja Wilhelm holte mit 37,00 Metern Bronze in der W 35.