Dank neuer Corona-Verordnung : Ticketverkauf für nächstes FCS-Heimspiel gestartet – so viele Zuschauer dürfen jetzt in den Ludwigspark

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Seit 12 Uhr am Mittwochmittag läuft der Ticketverkauf für das FCS-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitag. Dank der Corona-Lockerungen der saarländischen Landesregierung dürfen jetzt wieder mehr Zuschauer in das Stadion. Alle Infos zum Vorverkauf.

Seit 12 Uhr am Mittwochmittag hat der Online-Ticketshop des 1. FC Saarbrücken seine Türen geöffnet und verkauft die Tickets für das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr. Dabei gibt es eine Besonderheit: Dank der neuen Corona-Verordnung der saarländischen Landesregierung dürfen jetzt wieder mehr Zuschauer in den Ludwigspark.

Wie der 1. FC Saarbrücken mitteilt, wird die Kapazität bei den FCS-Heimspielen zunächst auf 10 500 Zuschauer erhöht. Für die Sitzplatzverteilung bedeutet das konkret:

Unser Heimstehplatzbereich wird auf 4000 Plätze erweitert.

Die Blöcke H1 und H2 werden um 200 Plätze aufgestockt.

H7 und H8 erhalten ebenfalls 200 Tickets mehr.

T4 bis T15 werden um insgesamt 600 Tickets erweitert.

Auch in G3 bis G6 gibt es 300 zusätzliche Plätze .