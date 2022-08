Das Wetter : Es bleibt heiß im Saarland – Schauer und Gewitter sind möglich

Nach den heißen und trockenen Tagen ändert sich das Wetter im Saarland in dieser Woche. Vermehrt sind nun auch Regenschauer und Gewitter möglich.

Am Nachmittag und am Abend seien demnach vereinzelt Gewitter mit lokal eng begrenztem Starkregen und einzelnen stürmischen Böen möglich. Die Höchstwerte belaufen sich auf 26 bis 29 Grad und bis 23 Grad in Hochlagen. In der Nacht zu Dienstag klingen Schauer und Gewitter wieder ab, die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad.