Wetterbericht : Prognose: Der heißeste Tag der Woche im Saarland wird der Sonntag

Saarbrücken Das trocken-heiße Wetter bleibt dem Saarland zumindest bis zum Wochenende so erhalten. Ein Hochdruckgebiet hat sich nach wie vor über der Region festgesetzt. Möglicherweise könnte es zu Beginn der neuen Woche etwas anders werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit seinen Aussichten.

Sonnenhungrige und Freibadfreunde kommen auch am heutigen Donnerstag, 11. August, auf ihre Kosten. Im Saarland ändert sich an der Großwetterlage der vergangenen Tage nichts. Die Temperaturen werden wieder heiß. Wenn überhaupt, zieht allenfalls mal eine Schönwetterwolke am Himmel vorbei. Ansonsten bleibt’s klar. Die Werte klettern auf bis zu 33 Grad.

In der Nacht auf Freitag sinken sie auf 18 bis zwölf Grad ab, wobei es in den Städten am wärmsten bleibt. Kurz vor Vollmond strahlt einen Sternenfirmament, ungetrübt von Wolken.

Ostwind beschert am Freitag weiterhin trocken-heiße Luft. Abermals werden an die 33 Grad erreicht. Regen ist nicht zu erwarten. Denn Wolken sind Fehlanzeige, sagen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach für die Region voraus.

Mild wird es auch in der Nacht auf Samstag. 17 bis 13 Grad sind angekündigt. Der Himmel bleibt klar.

Mit dem Samstag starten die Menschen im Saarland in ein weiteres hochsommerliches Wochenende. Ein paar Quellwolken ziehen durch, die aber keinen Niederschlag mitbringen. Die Sonne behält die Oberhand und heizt auf 33 Grad ein.

Das Gesamtbild setzt sich in der Nacht auf Sonntag fort. 17 Grad in den Ballungszentren, zehn Grad im Ländlichen werden prognostiziert.

Der wärmste Tag der Woche und was danach folgt

Der wärmste Tag der Woche soll der Sonntag werden. Bislang rechnen Meteorologen mit bis zu 34 Grad. Die Sonne strahlt. Im weiteren Tagesverlauf können ein paar mehr Wolken aufziehen.

Erst in der Nacht auf Montag werden diese dichter und bringen zum Ende hin schauerartigen Regen. All das soll sich in einer tropischen Nacht mit Temperaturen von bis zu 20 Grad abspielen.