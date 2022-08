Wetterbericht : Sonne und hochsommerliche Temperaturen im Saarland – erneut hohe Waldbrandgefahr

Saarbrücken Die andauernde Trockenheit setzt der Natur mächtig zu. Die Waldbrandgefahr ist hoch. Und daran soll sich auch so bald nichts ändern. Die detaillierte Voraussage fürs Saarland des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Sonne pur von früh bis spät, kaum ein Schönwetterwölkchen am Himmel bei Sommertemperaturen über 30 Grad: Dieses Wetter setzt sich am heutigen Mittwoch, 10. August, fort. Demnach bleibt es wie bereits seit Wochen trocken. Regen ist nicht in Sicht. Nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach steigen die Temperaturen auf 29 bis 32 Grad. Etwas böiger Wind ist in den höchsten Lagen zu erwarten.