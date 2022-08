Wetterbericht : Sonne und Hitze, am Montag Gewitter: Das sind die Aussichten fürs lange Feiertagswochenende im Saarland

Saarbrücken Freibad-Wetter von früh bis spät: Das ist am Wochenende angesagt. Doch ein Wechsel kündigt sich an Mariä Himmelfahrt an. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Detail.

Trocken, heiß, Sonne ohne Ende: Das Saarland schwitzt nach wie vor. Und so setzt sich das Wetter auch die kommenden Tage fort. So werden am heutigen Freitag, 12. August, Werte von bis zu 33 Grad erwartet. Es bleibt sonnig wie die Tage zuvor. Wenn Wolken vorbeiziehen, dann nur zur Verzierung. Mit Regen ist wie seit Wochen nicht zu rechnen. Das melden die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Ohne Niederschlag verläuft dann auch die Nacht auf Samstag. Es bleibt insbesondere in den Städten mit 17 Grad recht mild. Ansonsten gehen die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad zurück.

Diese Wetterlage setzt sich am Samstag fort: Sonnenschein, Werte über 30 Grad. Nur im Bergland bleibt es mit gebietsweise 26 Grad darunter. Ein laues Lüftchen sorgt kaum für Erfrischung.

Wärme in den Ballungszentren, frischere Grade auf dem Land: Das sagen Meteorologen in der Nacht auf Sonntag voraus. Der Himmel wird sternenklar sein.

Noch ein bisschen heißer präsentiert sich der Sonntag. 34 Grad soll die Maximaltemperatur sein. Der Tag beginnt mit blauem Himmel. Erst im weiteren Verlauf ziehen mehr Wolken auf.

Das verstärkt sich in der Nacht auf Montag. Dann ist mit dichterer Bewölkung zu rechnen. Zum Morgen hin sind schauerartiger Regen und einzelne Gewitter drin. Tropennacht ist bei bis zu 20 Grad angesagt.

Der Montag, Feiertag Mariä Himmelfahrt im Saarland, ist der unbeständigste dieses langen Wochenendes. Wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern steht auf dem Plan. Dort, wo Blitz und Donner hinwegziehen, droht die Gefahr von Starkregen. Stürmische Böen gehen einher. Die Temperaturen: 26 bis 29 Grad.