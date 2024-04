3. Liga Saarbrücken verpasst wichtigen Sieg in Aufstiegskampf

In der Tabelle ist Aufsteiger SSV Ulm mit 65 Punkten vorne und kann am kommenden Wochenende bereits den Durchmarsch in die 2. Bundesliga perfekt machen. Auch Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg (61) sowie Preußen Münster (58), wie Ulm als Aufsteiger dabei, haben gute Chancen auf den Aufstieg. Saarbrücken (54) und Essen (55) gehen als Verfolger in den Saisonendspurt.