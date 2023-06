Schlechte Überlebenschancen in Saarbrücken Warum wir bei einer Zombie-Apokalypse nach Rheinland-Pfalz fliehen sollten

Absolutes Schlusslicht im Saarland bei der Zombie-Sicherheit ist die Stadt Saarbrücken. Miserable Werte in den Kategorien Mobilität (vergleichsweise wenige Autos pro Person) und Vorräte (kaum landwirtschaftlich genutzte Fläche) ziehen die Landeshauptstadt bis auf Platz 343 von 402 hinunter. Am stärksten ist Saarbrücken, was Verletzlichkeit betrifft (7.34), was unter anderem an der verhältnismäßig hohen Dichte von Krankenhäusern liegt.