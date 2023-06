Bildungsministerin Mehr Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule

Auch soll die Schulsozialarbeit an Grundschulen in sozial herausfordernder Lage mehr unterstützt werden, sagte die Ministerin. Zur Stärkung der multiprofessionellen Teams an Schulen stelle das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich zum Unterstützungsfonds insgesamt 2,5 Millionen Euro für die Förderung von Schulsozialarbeit an Grundschulen zur Verfügung.