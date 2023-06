Rehkitze im Feld Sie sind die Lebensretter in aller Frühe

Samstagmorgen, 6 Uhr, in der Früh. Eine vierköpfige Gruppe, allesamt anhand der Kleidung als Jäger zu erkennen, macht sich von der Johann-Adams-Mühle in Theley aus auf den Weg zu den nahegelegenen Feldern zwischen Theley und Selbach. Sara Barth, Christoph Schneider, Dominik Schepp und Caroline Schepp sind in besonderer Mission für den Verein Kitzrettung Theley/Selbach unterwegs.