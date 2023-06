Großalarm Gartenhaus brennt in Eppelborn nieder – Feuerwehr verhindert schlimmeres (mit Fotos)

Am Mittwoch, 7. Juni, rückten mehrere Feuerwehren wegen eines Großalarms auf den Galgenberg in Eppelborn aus. Das teilt die Feuerwehr Eppelborn mit. Gegen 14.30 Uhr heulten die Sirenen in der Gemeinde Eppelborn. Die Löschbezirke Eppelborn, Bubach-Calmesweiler, Dirmingen, Habach und Wiesbach sowie die Drehleitern aus Illingen und Lebach wurden zu einem Scheunenbrand auf einem Aussiedlerhof auf dem Galgenberg in Eppelborn alarmiert.