Besonderer Projekttag am BBZ in Homburg Filme – von Comedy bis Dokumentation

Nein, der Name Norbert Rudolf Schittke dürfte nicht vielen bekannt sein. Und sein sich selbst gegebener Titel „Fürstregent Norbert Rudolf aus der Familie Schittke zu Romkerhall“ wirkt eher wie eine Parodie. Tatsächlich hält sich Schittke für den „Reichskanzler“ der „Exilregierung Deutsches Reich“. Das wäre komisch, wenn es nicht ernst gemeint wäre. So ernst, dass drei Schüler des Oberstufengymnasiums am Berufsbildungszentrum (BBZ) Homburg Schittkes Geschichte zum Gegenstand eines Videofilms gemacht haben. Und dieser Film ist wiederum Teil eines Projektes, initiiert von Thomas Scherer. Der ist nicht nur ein im Saarland gut bekannter Regisseur und Drehbuchautor, sondern auch noch Lehrer für Kunst am BBZ.