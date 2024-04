Bezahlbarer Luxus im eigenen Land Dieses Saar-Hotel zählt zu den sieben schönsten Designhotels in Deutschland

Nun hat die deutsche Ausgabe die sieben schönsten Designhotels in Deutschland gekürt, die auch bezahlbar seien. „Reisen ist toll, aber stilvolles Reisen noch viel toller“, heißt es in dem Esquire-Bericht. „Dafür muss es aber nicht zwangsläufig nach Paris, New York City oder London gehen, denn auch in Deutschland gibt es geschmackvolle Designhotels für einen Kurztrip.“ Und das Schönste an den sieben Hotel-Tipps sei, dass sie auch erschwinglich seien. Auf Platz eins der Auswahl landete dabei das Hotel Gastwerk in Hamburg vor dem Karl August in Nürnberg und dem Telegraphenamt in Berlin. Das La Maison in Saarlouis schaffte es aber auch mit Rang sieben in die exklusive Esquire-Liste.