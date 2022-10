Saarland : Landkreis Merzig-Wadern: Zahlen, Tipps und wissenswerte Informationen

Die Saarschleife, aufgenommen vom Aussichtspunkt „Cloef“ in Orscholz am 31. Mai 2017. Foto: dpa/Oliver Dietze

Geografie, Einwohner, Ausflugsziele und Wissenswertes über den Landkreis Merzig-Wadern. Hier erfahren Sie außerdem, welche wichtige Rolle der Apfel für den grünen Kreis spielt.

Der Landkreis Merzig-Wadern beheimatet das wohl bekannteste Ausflugsziel im Saarland: die Saarschleife in Mettlach. Doch auch abseits des beliebten Aussichtspunktes gibt es im grünen Kreis einiges zu entdecken. Historische Bauwerke, bunte Gärten, Unternehmen mit langer Tradition und eine interessante Geografie.

Merzig-Wadern: Geografie und Wappen des Landkreises

Merzig-Wadern ist der flächenmäßig größte und westlichste Landkreis des Saarlandes. Der Kreis umfasst eine Fläche von 556,66 Quadratkilometern – das entspricht in etwa einem Fünftel der Fläche des Saarlands. Er liegt im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg. Er grenzt an Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, Sankt Wendel und Saarlouis im Saarland, das Département Moselle in Frankreich und an den luxemburgischen Kanton Remich.

Als natürliche Grenze zu Luxemburg dient die Mosel. Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst außerdem drei unterschiedliche Landschaften, dazu gehören der Saargau, der Hunsrück und das Saar-Nahe-Bergland. Das rot-goldene Wappen des Landkreises Merzig-Wadern ist ein Schild, das in vier Felder mit roten Emblemen unterteilt ist. Oben links findet sich das Trierer Kreuz, oben rechts das Lothringische Adlerschild, unten links eine Wolfsangel und unten rechts der luxemburgische Löwe.

Der grüne Kreis und seine Einwohner

Obwohl Merzig-Wadern der flächenmäßig größte Landkreis im Saarland ist, sieht es beim Blick auf die Bevölkerungszahlen ganz anders aus, denn nirgendwo sonst im Land ist die Bevölkerungsdichte niedriger. Insgesamt wohnen laut Statistischem Amt Saarland im Jahr 2021, 103.681 Menschen im Landkreis Merzig-Wadern. Das entspricht 10,5 Prozent der saarländischen Gesamtbevölkerung. Auf einen Quadratkilometer kommen demnach im Schnitt 186 Menschen.

Der Landkreis Merzig-Wadern weist jedoch gleichzeitig die niedrigste Bevölkerungsdichte auf. Bei viel Platz und wenig Menschen scheint es wenig verwunderlich, dass Merzig-Wadern viel Grünflächen und Wälder vorzuweisen hat. Deshalb wird der saarländische Landkreis auch als „grüner Kreis“ bezeichnet. Zum Vergleich: In Saarbrücken leben 795 Menschen pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungszahlen in Merzig-Wadern sind seit 1970 weitestgehend stabil.

Die Gemeinden im Landkreis Merzig-Wadern

Kreisstadt Merzig – In der Kreisstadt leben rund 230.000 Menschen. Die Stadt an der Saar gliedert sich in 17 Stadtteile auf einer Fläche von 108 Quadratkilometern.

Wadern – Die Stadt im Hunsrückvorland zwischen Saarbrücken und Trier hat rund 15.600 Einwohner. Zu ihr gehören 13 Stadtteile und 24 Dörfer.

Losheim am See – Die Gemeinde mit rund 16.000 Einwohnern umfasst zwölf Ortsteile und liegt im Naturpark Saar-Hunsrück.

Beckingen – Die Gemeinde, in der knapp 15.000 Menschen leben, entstand 1974 aus einem Zusammenschluss von Beckingen, Düppenweiler, Erbringen, Hargarten, Haustadt, Honzrath, Oppen, Reimsbach und der Gemeinde Saarsfels, die bis 1923 Fickingen hieß.

Mettlach – In Mettlach leben rund 12.000 Menschen. Die Gemeinde liegt an der Saarschleife und erstreckt sich im Westen bis zum Saargau und im Norden bis zur Grenze nach Rheinland-Pfalz.

Perl – Die Gemeinde an der Obermosel beherbergt knapp 9000 Menschen und gliedert sich in 14 Ortsteile. Es ist das einzige Weinanbaugebiet des Saarlands.

Weiskirchen – Die Gemeinde mit rund 6300 Einwohnern gliedert sich in fünf Ortsteile und liegt im Westen des Schwarzwälder Hochwaldes.

Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern kann vor allem mit viel Natur punkten. Für diejenigen, die draußen etwas erleben wollen, bieten sich zum Beispiel folgende Ausflugsziele an: Der Stausee Losheim umfasst 31 Hektar und lädt nicht nur zum Schwimmen ein, auch Wassersport ist hier möglich. Außerdem verfügt der See über einen 2000 Quadratmeter großen Wasserspielplatz. Über 350 Pflanzen können rund um den Kurparksee in Weiskirchen bestaunt werden, zusätzlich gibt es einen Spielplatz, Minigolf, Boule und Beach-Volleyball.

Tierisch wird es bei den Pintaloosa Alpakas in Losheim am See. Die Alpaka-Zucht bietet geführte Wanderungen und Yoga auf der Alpaka-Weide an. Für Freunde der Natur eignet sich auch der Naturpark Saar-Hunsrück. Hier gibt es unter anderem die Saarschleife zu bewundern. Neben diesem Naturpark liegen auch Teile des Nationalparks Hunsrück-Hochwald in Merzig-Wadern. Ebenso kann das Naturschutzgebiet Wolferskopf besucht werden. Informationen erhalten Sie im Naturpark-Informationszentrum in Weiskirchen.

Projekte im Landkreis: „Steine an der Grenze“ und „Gärten ohne Grenzen“

Das Projekt „Steine an der Grenze“ ist ein internationales Bildhauersymposium, das 1986 vom in Merzig wohnenden Bildhauer Professor Paul Schneider ins Leben gerufen wurde. Er regte dazu an, Künstler aus aller Welt nach Merzig einzuladen, um am Drei-Länder-Eck Steine zu den Themen „Grenze“ und „Grenzüberwindung“ zu schaffen. In sieben Jahre wurden so insgesamt 26 Kunstwerke geschaffen, die bis heute an der deutsch-französischen Grenze bestaunt werden können. Die Steine stehen entlang des Gustav-Regler-Wanderwegs.

Darüber hinaus ist Merzig-Wadern Teil des Netzwerks „Gärten ohne Grenzen“. Dabei handelt es sich um Gärten in Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Im Landkreis gibt es unter anderem folgende Gärten zu besichtigen:

Garten der Sinne in Merzig mit elf Themen-Gärten auf 32.000 Quadratmetern

Römische Gärten rund um die Villa Borg mit einer Fläche 7.000 Quadratmetern

Saargarten Beckingen mit Skulpturen und angrenzendem Kinderspielplatz auf 32.000 Quadratmetern

Seegarten in Losheim am See mit 50.000 Quadratmetern

Welche Unternehmen sind im Landkreis Merzig-Wadern zu finden?

Der Landkreis Merzig-Wadern ist von mittelständischen Handwerks- und Dienstleistungsgewerben geprägt. Der Industriebereich fokussiert sich neben der Keramikherstellung durch Villeroy & Boch auf pharmazeutische Produkte, Maschinen- und Anlagenbau.

Villeroy & Boch ist das wohl bekannteste Unternehmen in Merzig-Wadern und wurde im Jahr 1748 gegründet. Das Unternehmen produzierte in Merzig, Mettlach und Losheim am See und gehörte zu den größten Arbeitgebern an der unteren Saar.

2022 wurde die Schließung des Merziger Fliesenwerks bekannt gegeben. Die Fliesenfertigung soll zukünftig im Stammwerk der Eczacıbaşı Holding in der Türkei erfolgen. Das türkische Unternehmen hatte 2007 die Mehrheit an der V&B Fliesen GmbH übernommen.

Wanderwege und historische Bauwerke im grünen Kreis

Die vielen Grünflächen und Wälder des Landkreises umfassen ein Wanderwegnetz von etwa 300 Kilometern, darunter befinden sich Rundwanderwege zwischen 5 und 60 Kilometern, aber auch Premium-Wanderwege wie der „Wolfsweg“ oder „Der Bietzerberger“. Es gibt zudem einen barrierefreien Rundweg durch die Innenstadt mit Start- und Zielpunkt am Kirchplatz der Pfarrkirche St. Peter. Der 2,7 Kilometer lange Weg führt Sie entlang der Sehenswürdigkeiten der Kreisstadt. Informationen erhalten Sie bei der Tourismus-Information der Stadt.

Wer sich für historische Bauwerke interessiert, kann die Burgruine Dagstuhl, das Schloss Dagstuhl, das Schloss Münchweiler oder die gallo-römischen Monumentalhügel in Wadern besichtigen. In Beckingen finden sich der im Jahr 1858 erbaute Alte Bahnhof im Stil einer kleinen gotischen Burg sowie das historische Kupferbergwerk Düppenweiler. In Perl lockt der Archäologiepark Römische Villa Borg und in Losheim am See die Odilienkapelle im Lücknerwald. In Merzig kann die Burg Montclair besichtigt werden.

Merziger Viez: Wissenswertes über die „Apfelstadt“ des Landkreises

Die Kreisstadt des Landkreises Merzig-Wadern wird auch „Apfelstadt“ genannt. Nach Angaben der Stadt Merzig befinden sich auf den Streuobstwiesen des Saarlandes etwa 660.000 Streuobstbäume, davon sind 290.000 Apfelbäume, 58.000 dieser Apfelbäume befinden sich wiederum im Gebiet der Kreisstadt Merzig. Die umliegenden Gaulandschaften werden daher auch als „Merziger Äppelkischd“ bezeichnet. Neben den Apfelbäumen werden zwar auch Birnen, Pflaumen und Mirabellen angebaut, der Apfel ist jedoch das wichtigste Obst der Kreisstadt. Grund dafür ist vor allem der Merziger Viez, der außerhalb des Saarlandes eher als Apfelwein bekannt ist.