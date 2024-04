Online-Abstimmung Saarländischer Podcast über Tabuthema für Deutschen Podcastpreis nominiert

Im saarländischen Podcast „Schmetterlingsgeflüster“ geht es, anders als der Name vermuten lassen könnte, um ein hochsensibles Tabuthema. Der Untertitel lautet: „Wenn Babys sterben“. Es geht um sogenannte Sternenkinder, also um Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Eltern, Geschwister, Hebammen, Ärzte und viele andere sprechen in dem Podcast mit Moderatorin Martina Straten über Trauer, Schmerz, aber auch Hoffnung. Nun ist die Sendung für den Deutschen Podcastpreis nominiert.