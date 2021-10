Illegale Entsorgung : Entsorgtes Altölfass verschmutzt Umwelt

Foto: dpa/Armin Weigel

Überroth In Überroth ist ein Altölfass illegal entsorgt worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, bemerkte ein Spaziergänger am Sonntag gegen 13.30 Uhr, dass in der der Verlängerung des Krettnicher Wegs in der Gemarkung Der Hofberg in Überroth im Gebüsch neben dem Feldwirtschaftsweg ein Ölfass illegal entsorgt wurde.

Bei dem Fass handelte es sich um ein gelbes 60 Liter Fass mit der Aufschrift ENI. In dem Fass befand sich Altöl, welches nicht in den Boden ausgelaufen war. Die Polizei sucht Zeugen.