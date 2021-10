Fahrerflucht : Fahrer baut Unfall und flieht

Tholey In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der B 269, unmittelbar hinter dem Ortseingang Tholey aus Richtung Alsweiler kommend, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen, teilt die Polizei-Inspektion St. Wendel mit.

Der Schildermast wurde dabei aus dem Boden gerissen und zirka zehn Meter weiter in den Bereich einer Bushaltestelle geschleudert. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Das Auto des Fahrers müsste nach Einschätzung der Polizei im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.